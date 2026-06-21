Några dagars uppehåll – sen kommer sommarvärmen tillbaka
Efter midsommarhelgens höga temperaturer blir det svalare i början av nästa vecka, enligt SMHI.
Ett lågtryck drar in över landet vilket betyder lägre temperaturer. I södra Sverige blir det åtminstone soligt, medan de norra delarna av landet kan räkna med både moln och regn.
Till helgen kommer värmen tillbaka med besked och vad som kan bli årets första riktiga värmebölja.
– Det kan bli över 30 grader i vissa delar av landet, säger Erik Höjgård-Olsen, meteorolog på SMHI, till TT.
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