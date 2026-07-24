Varm inledning på augusti i söder – dröjer längre i norr
Delar av Sverige kan snart vänta sig högsommarvärme – men i norr dröjer det. Början av augusti väntas bjuda på något kyligare väder än normalt, säger Klarts meteorolog Lasse Rydqvist till Aftonbladet.
Allra längst i norr kan termometern till och med visa under nollan.
– Men det är mest på utsatta platser och köldhål som det skulle kunna krypa ner så långt.
Långtidsprognosen talar för att vädet i södra Sverige blir varmare än normalt i början av augusti.
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