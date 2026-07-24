ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Bild från Stockholm i juli 2025. (Gabriella Bruske/TT)
Sommarvädret

Varm inledning på augusti i söder – dröjer längre i norr

Av Patrik Dahlin
Publicerad:

Delar av Sverige kan snart vänta sig högsommarvärme – men i norr dröjer det. Början av augusti väntas bjuda på något kyligare väder än normalt, säger Klarts meteorolog Lasse Rydqvist till Aftonbladet.

Allra längst i norr kan termometern till och med visa under nollan.

– Men det är mest på utsatta platser och köldhål som det skulle kunna krypa ner så långt.

Långtidsprognosen talar för att vädet i södra Sverige blir varmare än normalt i början av augusti.

Meteorologen: Risken för vattenbrist lär fortsätta
Aftonbladet
Från och med onsdag väntas högsommarvärme i delar av landet (23 juli)
Sveriges Television
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen