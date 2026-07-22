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Arkivbild. (Magnus Grimstedt/TT / TT Nyhetsbyrån)
Sommarvädret

Regnoväder i Stockholm – översvämning i tunnelbanan

Av Hedda Hallsenius
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Ett plötsligt regnoväder har dragit in över Stockholm. Flera tunnelbanestationer i huvudstaden har svämmat över, rapporterar Expressen.

Det rör sig bland annat om Hötorgets tunnelbanestation, där vatten rinner ner för trapporna, och Solna centrum, där golvet är täckt av vatten.

Se bilder från tunnelbanan här
Expressen
Även Kungsholmen och Sollentuna drabbade
Sveriges Radio
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