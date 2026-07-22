Regnoväder i Stockholm – översvämning i tunnelbanan
Ett plötsligt regnoväder har dragit in över Stockholm. Flera tunnelbanestationer i huvudstaden har svämmat över, rapporterar Expressen.
Det rör sig bland annat om Hötorgets tunnelbanestation, där vatten rinner ner för trapporna, och Solna centrum, där golvet är täckt av vatten.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen