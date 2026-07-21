SMHI: Fortsatt stor brandrisk trots blötare väder
Det råder fortsatt stor risk för brand i delar av landet, trots svalare väder och regn, skriver TT.
Enligt SMHI råder det brandrisk längs med hela västkusten samt i hela Skåne. Även i de östra delarna av landet från norra Norrland ända ner till Jönköpingstrakten är risken stor.
SMHI:s meteorolog Erik Höjgård-Olsen säger att det fortfarande är torrt på många håll men att mer regn kan innebära att brandrisken avtar.
– Det kommer vara svalt och nederbördsområden som rör sig över landet varje dag och det kommer troligtvis ha effekt på brandrisken så småningom.
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