SMHI: Fortsatt stor brandrisk trots blötare väder

En skogsbrand i Delsjöområdet i Göteborg i början av maj.

Det råder fortsatt stor risk för brand i delar av landet, trots svalare väder och regn, skriver TT.

Enligt SMHI råder det brandrisk längs med hela västkusten samt i hela Skåne. Även i de östra delarna av landet från norra Norrland ända ner till Jönköpingstrakten är risken stor.

SMHI:s meteorolog Erik Höjgård-Olsen säger att det fortfarande är torrt på många håll men att mer regn kan innebära att brandrisken avtar.

– Det kommer vara svalt och nederbördsområden som rör sig över landet varje dag och det kommer troligtvis ha effekt på brandrisken så småningom.