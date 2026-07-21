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Människor badar under värmeböljan i Stockholm i mitten av juli. (Pär Bäckström/TT)
Sommarvädret

”Varmt emellanåt” – men ingen ny värmebölja i sikte

Av Emma Hedlin
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Det ser inte ut att bli någon ny värmebölja i Sverige, åtminstone inte inom de närmaste tio dagarna. Det visar SMHI:s långtidsprognos, skriver TT.

I stället ser det ut att bli varannandagsväder, säger meteorologen Johan Lundberg.

– Det kan bli varmt emellanåt.

Lundberg poängterar att hela augusti är kvar. Det är alltså inte helt kört än för den som hoppas att det ska bli riktigt varmt igen.

Temperaturen kan stundtals stiga till 25
TT
Fortsatt stor brandrisk på flera håll trots blötare väder
TT
SMHI:s väderprognoser
smhi.se
SMHI:s brandriskprognoser
www.smhi.se
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