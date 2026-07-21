”Varmt emellanåt” – men ingen ny värmebölja i sikte
Det ser inte ut att bli någon ny värmebölja i Sverige, åtminstone inte inom de närmaste tio dagarna. Det visar SMHI:s långtidsprognos, skriver TT.
I stället ser det ut att bli varannandagsväder, säger meteorologen Johan Lundberg.
– Det kan bli varmt emellanåt.
Lundberg poängterar att hela augusti är kvar. Det är alltså inte helt kört än för den som hoppas att det ska bli riktigt varmt igen.
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