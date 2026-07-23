Expert: Vattennivåerna de lägsta sedan 60-talet

Trots några regniga dygn är grundvattennivåerna mycket låga på flera håll, särskilt i södra Sverige. Det rapporterar TV4 Nyheterna.

– Nu är vi nere på nivåer som närmar sig de lägsta vi haft sedan 60-talet på vissa platser, säger Calle Hjerne, grundvattenspecialist på Sveriges geologiska undersökning (SGU).

I synnerhet gäller det Skåne, Blekinge och östra Småland, men även östra Svealand börjar drabbas.

Orsaken är inte sommarvädret utan ovanligt lite regn och snö de senaste två vinterhalvåren. Först framåt hösten kan grundvattnet börja fyllas på igen i någon större utsträckning – tills dess rekommenderar Hjerne att vara sparsam med vattnet och följa kommunernas rekommendationer.

Enligt SMHI råder risk för vattenbrist i elva län, alla i södra Sverige.