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Illustrationsbild. (Jessica Gow/TT / TT Nyhetsbyrån)
Sommarvädret

Högsommarvärmen kan återvända nästa vecka

Av Joel Malmén
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Ytterligare några ostadiga väderdygn väntar, men från mitten av nästa vecka kan en högtrycksrygg växa fram igen, enligt SVT:s meteorolog Henrik Reimer.

Det kan ge högsommartemperaturer på 25 till 28 grader i de södra delarna av landet och 20 till 25 i norra.

– Det är lite osäkert just nu om högtrycksryggen kommer ligga kvar över helgen, eller om det blir mer ostadigt igen, säger Reimer.

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