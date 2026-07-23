Högsommarvärmen kan återvända nästa vecka

Ytterligare några ostadiga väderdygn väntar, men från mitten av nästa vecka kan en högtrycksrygg växa fram igen, enligt SVT:s meteorolog Henrik Reimer.

Det kan ge högsommartemperaturer på 25 till 28 grader i de södra delarna av landet och 20 till 25 i norra.

– Det är lite osäkert just nu om högtrycksryggen kommer ligga kvar över helgen, eller om det blir mer ostadigt igen, säger Reimer.