”Kan öppna Pandoras ask” – därför är avtalet med Saudiarabien så kontroversiellt

Saudiarabiens kronprins och de facto ledare Mohammed Bin Salman i Vita huset tillsammans med Donald Trump. Den 18 november 2025.

USA och Saudiarabien har skrivit under ett avtal som ger gulfstaten tillgång till amerikansk teknik för att bygga upp sitt civila kärnenergiprogram.

Avtalet beskrivs som historiskt och är mycket kontroversiellt. Experter och kritiker varnar för att Saudiarabien kan använda tekniken för att utveckla egna kärnvapen – något som skulle få stora konsekvenser i en redan orolig region.