Relationen USA-Saudiarabien • Omni förklarar
”Kan öppna Pandoras ask” – därför är avtalet med Saudiarabien så kontroversiellt
USA och Saudiarabien har skrivit under ett avtal som ger gulfstaten tillgång till amerikansk teknik för att bygga upp sitt civila kärnenergiprogram.
Avtalet beskrivs som historiskt och är mycket kontroversiellt. Experter och kritiker varnar för att Saudiarabien kan använda tekniken för att utveckla egna kärnvapen – något som skulle få stora konsekvenser i en redan orolig region.
Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer
- Förklaring & fördjupning
- Gå förbi betalväggar
- Annonsfri upplevelse
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen