Kanada ställer upp i Eurovision nästa år

Kanadensiska Celine Dion tävlade för Schweiz i Dublin 1988. Hon kammade hem hela tävlingen.

Kanada ska delta i Eurovision song contest i Bulgarien nästa år, skriver Reuters. Beskedet kommer efter att landet tidigare i veckan blivit fullvärdig medlem i Europeiska radio- och tv-unionen (EBU).

Det är elva år sedan ett nytt land anslöt till Eurovision, senaste gången var det Australien.

Frågan om Kanada i Eurovision lyftes av landets premiärminister Mark Carney förra året. Syftet är att fördjupa den politiska och ekonomiska relationen med Europa