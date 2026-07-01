Kanada ställer upp i Eurovision nästa år
Kanada ska delta i Eurovision song contest i Bulgarien nästa år, skriver Reuters. Beskedet kommer efter att landet tidigare i veckan blivit fullvärdig medlem i Europeiska radio- och tv-unionen (EBU).
Det är elva år sedan ett nytt land anslöt till Eurovision, senaste gången var det Australien.
Frågan om Kanada i Eurovision lyftes av landets premiärminister Mark Carney förra året. Syftet är att fördjupa den politiska och ekonomiska relationen med Europa
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