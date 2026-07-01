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Kanadensiska Celine Dion tävlade för Schweiz i Dublin 1988. Hon kammade hem hela tävlingen. (Hanssen, Eystein / NTB)
Eurovision song contest

Kanada ställer upp i Eurovision nästa år

Av Alice Hermansson
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Kanada ska delta i Eurovision song contest i Bulgarien nästa år, skriver Reuters. Beskedet kommer efter att landet tidigare i veckan blivit fullvärdig medlem i Europeiska radio- och tv-unionen (EBU).

Det är elva år sedan ett nytt land anslöt till Eurovision, senaste gången var det Australien.

Frågan om Kanada i Eurovision lyftes av landets premiärminister Mark Carney förra året. Syftet är att fördjupa den politiska och ekonomiska relationen med Europa

Kanada ställer upp i tävlingen nästa år
Reuters  · Ofta betalvägg
Hur uttagningen ska gå till ska presenteras senare i år
Sveriges Television
Tidigare i veckan gav EBU klartecken för Kanada att ställa upp (29 juni)
TT
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