Kanada får tävla i Eurovision – oklart om de ställer upp

Kanada är nu officiellt medlem i EBU och får nästa år tävla i Eurovision song contest, rapporterar flera medier.

– Det här nya kapitlet i vår relation med EBU och dess medlemsorganisationer kommer att fördjupa vårt samarbete vid en tidpunkt då public service-mediernas samlade genomslag är avgörande, säger Marie-Philippe Bouchard, vd på CBC/Radio-Canada, i ett pressmeddelande.

Utöver att kunna delta får landets public service-bolag ta del av särskilda samarbeten för grävande journalistik och verifiering, skriver Dagens Nyheter.

Om Kanada kommer att delta i tävlingen är fortfarande oklart, skriver SVT. Men när kanadensiska Céline Dion tävlade för Schweiz 1988 vann hon.