KD: Flytta ansvar från myndigheter till regeringen
Kristdemokraterna vill genomföra en större förändring av hur Sverige styrs och bland annat flytta makt från myndigheterna till regeringen. Det uppger partiet på en pressträff.
Ebba Busch (KD) säger att det tar för lång tid att driva igenom förändringar från regeringens håll.
– Jag visste att det kunde vara tungrott, men det var mycket värre än jag trodde.
Enligt KD:s förslag ska regeringen kunna överta beslut från myndigheter i frågor som berör hela Sverige, och expertis ska flyttas från myndigheter till regeringskansliet.
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