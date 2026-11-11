Familjen till John F Kennedy går emot president Donald Trumps planer på en gigantisk triumfbåge nära Arlingtonkyrkogården i Washington, skriver The Guardian.

Nio medlemmar av familjen har skrivit under ett överklagande som går ut på att stoppa det 76 meter höga byggnadsverket. En federal domare pausade så sent som förra veckan bygget, men Kennedyfamiljen kräver att det ska skrotas för gott.

”En tornande båge skulle kasta skuggor på gravarna till vår pappa, mamma och farbröder, likväl som för många av dem som tjänat vårt land”, skriver två av de klagande – Rory Kennedy och Maxwell Kennedy – i sitt överklagande.