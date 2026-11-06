Donald Trump vill hindra framtida presidenter från att göra vissa förändringar i Ovala rummet i Vita huset. Därför har han skrivit under en presidentorder om att göra rummet, som Trump har renoverat, till ett nationellt monument, rapporterar BBC.

– Det kommer inte att få röras av någon, förstöras, rivas ner av dumma människor, säger Trump till reportrar.

Vita huset är redan ett skyddat landmärke, vilket är tänkt att skydda byggnaden från stora och plötsliga förändringar.