Presidentens nybyggen • Omni förklarar
Nya bilderna väcker ilska – men går det att stoppa Trumps balsal?
Nya bilder på Donald Trumps balsalsbygge intill Vita huset har väckt hans motståndares vrede. Det enorma nybygget tornar upp sig över den historiska presidentbostaden och nu kommer krav på att nästa president river balsalen.
Vilken makt har Demokraterna? Och är det rent av för sent att stoppa projektet?
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