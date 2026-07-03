Läget i Iran • Omni förklarar
Khamenei begravs i jätteceremoni – ska nye ayatollan våga sig ut?
Miljontals människor väntas samlas när Ali Khamenei förs till sin sista vila. Men begravningen handlar lika mycket om Irans framtid som om dess döde ledare – och om vem som egentligen styr.
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