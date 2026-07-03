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Läget i IranOmni förklarar

Khamenei begravs i jätteceremoni – ska nye ayatollan våga sig ut?

Flickor bär porträtt av Ali Khamenei och Mojtaba Khamenei, i Teheran den 18 maj. (Vahid Salemi /AP/TT)

Miljontals människor väntas samlas när Ali Khamenei förs till sin sista vila. Men begravningen handlar lika mycket om Irans framtid som om dess döde ledare – och om vem som egentligen styr.

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