Kina blåser förbi USA i antalet fintech-patent

Kinesiska företag stod för flest patentansökningar inom finansiell teknik under det senaste decenniet och har därmed gått om USA, skriver Nikkei Asia.

Landet stod för 38 procent av samtliga cirka 120 000 internationella fintechrelaterade patent under perioden, enligt tidningens granskning. På andra plats kom USA med 17 procent, följt av Sydkorea med 9 procent och Japan med 8 procent. Jämfört med föregående tioårsperiod ökade Kinas patentansökningar tiofalt.

De fem bolag med flest patentansökningar var samtliga från Kina, bland dem Tiktok-utvecklaren Bytedance. Flest ansökningar av amerikanska bolag hade Mastercard på sjätte plats.