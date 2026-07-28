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Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski vid noteringen på New York-börsen i september 2025. (Richard Drew / AP)
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Klarna bekräftar samarbete med Apple

Av Magnus Eriksson
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Fintechbolaget Klarna blir leasingleverantör för det nya programmet Apple Upgrade i USA. Det skriver Klarna i ett pressmeddelande.

Apple Upgrade-programmet erbjuder kunder ett nytt sätt att betala för utvalda modeller av Apples produkter, via en leasinglösning.

”Vi förväntar oss att programmet kommer att bidra positivt till Klarnas justerade rörelseresultat under 2026 och under hela avtalets löptid”, skriver Klarna i pressmeddelandet.

Klarna bekräftar medieuppgifter
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Kunderna kan välja leasingavtal på 12 eller 24 månader
pressmeddelande · www.klarna.com
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