Klarna bekräftar samarbete med Apple

Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski vid noteringen på New York-börsen i september 2025.

Fintechbolaget Klarna blir leasingleverantör för det nya programmet Apple Upgrade i USA. Det skriver Klarna i ett pressmeddelande.

Apple Upgrade-programmet erbjuder kunder ett nytt sätt att betala för utvalda modeller av Apples produkter, via en leasinglösning.

”Vi förväntar oss att programmet kommer att bidra positivt till Klarnas justerade rörelseresultat under 2026 och under hela avtalets löptid”, skriver Klarna i pressmeddelandet.