Kina inför exportkontroller mot tio amerikanska företag

Presidenterna Xi och Trump under statsbesöket i Peking i maj i år.

Kina har infört exportkontroller mot tio amerikanska företag – två av dem producenter av sällsynta jordartsmetaller, rapporterar Bloomberg.

MP Materials och USA Rare Earth, som nu lagts till på Kinas lista för exportkontroller, ingår i USA:s satsning på att bygga alternativa försörjningskedjor för nyckelmineraler för exempelvis försvarsindustrin.

Åtta företag inom bland annat drönar-, robotik- och flygindustri har också lagts till på listan, skriver nyhetsbyrån.