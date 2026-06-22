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Presidenterna Xi och Trump under statsbesöket i Peking i maj i år. (Evan Vucci /AP/TT / AP)
Relationen USA-Kina

Kina inför exportkontroller mot tio amerikanska företag

Av Andreas Victorzon
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Kina har infört exportkontroller mot tio amerikanska företag – två av dem producenter av sällsynta jordartsmetaller, rapporterar Bloomberg.

MP Materials och USA Rare Earth, som nu lagts till på Kinas lista för exportkontroller, ingår i USA:s satsning på att bygga alternativa försörjningskedjor för nyckelmineraler för exempelvis försvarsindustrin.

Åtta företag inom bland annat drönar-, robotik- och flygindustri har också lagts till på listan, skriver nyhetsbyrån.

Exportkontrollerna gäller för både civilt och militärt bruk
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