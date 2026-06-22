Kina inför exportkontroller mot tio amerikanska företag
Kina har infört exportkontroller mot tio amerikanska företag – två av dem producenter av sällsynta jordartsmetaller, rapporterar Bloomberg.
MP Materials och USA Rare Earth, som nu lagts till på Kinas lista för exportkontroller, ingår i USA:s satsning på att bygga alternativa försörjningskedjor för nyckelmineraler för exempelvis försvarsindustrin.
Åtta företag inom bland annat drönar-, robotik- och flygindustri har också lagts till på listan, skriver nyhetsbyrån.
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