Nvidia blockar fler kunder i Asien

Besökare i Nvidias bås på en utställning i Kina i juni i år.

Den amerikanska chiptillverkaren Nvidia har mer än halverat antalet asiatiska kunder som får köpa chip till utrustning för artificiell intelligens, rapporterar Financial Times.

Bolaget har tagit fram en lista med bolag som har genomgått hårdare granskning. Anledningen är att chip inte ska säljas vidare till kinesiska kunder på ett sätt som strider mot USA-restriktioner.

Molntjänstbolag i länder som Singapore, Malaysia och Japan finns inte med på listan. De kan ansöka om att godkännas om de vidtar nödvändiga åtgärder.

Enligt tidningens källor har Nvidia stramat åt kontrollerna efter påtryckningar från Vita huset.