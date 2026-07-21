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Innovation & framtid

Kina knappar in – bara sex månader efter i AI-racet

Visitors at the booth for Moonshot’s Kimi K3 during World AI Conference in Shanghai, in July. (Ng Han Guan/AP/TT)

USA:s grepp om AI-toppen utmanas från ett oväntat håll, skriver The New York Times. Kinesiska Moonshot AI:s nya öppna modell Kimi K3 uppges slå Open AI i oberoende tester och närma…

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The New York Times

China’s Latest AI Breakthrough Threatens America’s Lead

China’s Moonshot AI unveiled a freely available ar…

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