Kina knappar in – bara sex månader efter i AI-racet
USA:s grepp om AI-toppen utmanas från ett oväntat håll, skriver The New York Times. Kinesiska Moonshot AI:s nya öppna modell Kimi K3 uppges slå Open AI i oberoende tester och närma…
The New York Times
China’s Latest AI Breakthrough Threatens America’s Lead
China’s Moonshot AI unveiled a freely available ar…
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