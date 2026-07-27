Kinas minnesjätte rusar 500 procent i börsdebuten
Den kinesiska chiptillverkaren CXMT rusar 500 procent i börsdebuten på Shanghaibörsen under morgonen och blir Fastlandskinas största börsbolag redan första dagen, rapporterar Bloomberg.
Kapplöpningen om att bygga datacenter som driver AI-boomen har lett till en global brist på minneschip och fått affärerna att blomstra för företagen som tillverkar dem. Förra året stod CXMT för 7,7 procent av den globala minnesmarknaden, visar bolagets prospekt inför noteringen enligt CNBC. Det gör bolaget till världens fjärde största inom minnessektorn.
– Kina är för första gången med i spelet, i stället för att bara vara en åskådare, säger Zhang Guobin, grundare av den kinesiska specialistwebbplatsen eetrend.com, till AFP.
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