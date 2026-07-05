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Kinesiska flottister. (Ng Han Guan / AP)
Relationen Kina-Ryssland

Kinas och Rysslands flottor övar tillsammans i sommar

Av Anders Hovne
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Kinas och Rysslands flottor ska hålla en gemensam övning senare i juni, uppger det kinesiska försvarsdepartementet enligt Reuters.

Efter övningen ska delar av styrkorna fortsätta till Stilla havet för gemensam patrullering.

Övningen återkommer årligen och syftar till att ”möta gemensamma säkerhetsutmaningar och upprätthålla regional fred och stabilitet”, heter det i departementets uttalande.

Övningen ska hållas utanför staden Qingdao
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