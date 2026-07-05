Kinas och Rysslands flottor övar tillsammans i sommar

(Ng Han Guan / AP)

Kinas och Rysslands flottor ska hålla en gemensam övning senare i juni, uppger det kinesiska försvarsdepartementet enligt Reuters.

Efter övningen ska delar av styrkorna fortsätta till Stilla havet för gemensam patrullering.

Övningen återkommer årligen och syftar till att ”möta gemensamma säkerhetsutmaningar och upprätthålla regional fred och stabilitet”, heter det i departementets uttalande.