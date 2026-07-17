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Ekonomi

Kinas tillväxt bromsar in – tre skiften förklarar varför

Workers hammer silver jewelry into shape at a shop in Beijing, 2025. (Ng Han Guan / AP)

När Kinas ekonomi svalnar märks det långt utanför landets gränser. Under andra kvartalet var tillväxten 4,3 procent, den lägsta takten sedan 2022.

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The Economist

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