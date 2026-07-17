Kinas tillväxt bromsar in – tre skiften förklarar varför
När Kinas ekonomi svalnar märks det långt utanför landets gränser. Under andra kvartalet var tillväxten 4,3 procent, den lägsta takten sedan 2022.
The Economist
China’s trade gap is narrowing. And other surprises
The world’s second-biggest economy is stumbling in…
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