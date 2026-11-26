Den 33-årige man som förra året knivhögg tio personer på ett lokaltåg på väg mot London döms för mordförsök på sju personer. Flera passagerare hade livshotande skador efter incidenten.

Ett dygn tidigare attackerade han med kniv en tonåring i London, samt tre andra personer i den närliggande staden Peterborough.

Juryn har fällt mannen för sju av de 14 fall av mordförsk som han åtalats för. Enligt försvaret lider mannen av schizofreni och hade en aktiv psykos vid brottstillfällena. Domaren har uppmanat juryn att försöka nå ett beslut även i de sju återstående fallen – men de har ännu inte kunnat enas om huruvida samtliga attacker utfördes med uppsåt.

Vilket straff han får meddelas senare.