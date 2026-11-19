Elektronikkedjorna Kjell & Company och Webhallen samt modehandlaren Nakd anklagas för att ha fortsatt med vilseledande reapriser trots tidigare förbud. Konsumentombudsmannen KO kräver nu att företagen betalar 2 miljoner kronor var i vite, enligt ett pressmeddelande.

Enligt myndigheten har företagen marknadsfört varor med rabatter som inte stämmer med det lägsta priset under de föregående 30 dagarna.

– Anger de fel tidigare pris så blir konsumenter lurade att tro att priset har sänkts mer än vad det i själva verket har, säger KO:s processråd Pär Magnusson i pressmeddelandet.

Patent- och marknadsdomstolen ska nu avgöra frågan om vitet.