KO kräver miljonvite efter elektronikjättarnas fejkrea
Elektronikkedjorna Kjell & Company och Webhallen samt modehandlaren Nakd anklagas för att ha fortsatt med vilseledande reapriser trots tidigare förbud. Konsumentombudsmannen KO kräver nu att företagen betalar 2 miljoner kronor var i vite, enligt ett pressmeddelande.
Enligt myndigheten har företagen marknadsfört varor med rabatter som inte stämmer med det lägsta priset under de föregående 30 dagarna.
– Anger de fel tidigare pris så blir konsumenter lurade att tro att priset har sänkts mer än vad det i själva verket har, säger KO:s processråd Pär Magnusson i pressmeddelandet.
Patent- och marknadsdomstolen ska nu avgöra frågan om vitet.
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