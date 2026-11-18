Cloetta stämmer rivalen Haribo för godispåsen Jul & Skum eftersom varumärket anses vara ett intrång på deras egen klassiker Juleskum. Det rapporterar nyhetsbyrån Siren, enligt Aftonbladet.

Den tyska konkurrenten hävdar på sin hemsida att Jul & Skum är en ”julklassiker sedan 2026”. Cloetta kräver nu att Haribo återkallar, ändrar eller förstör produkten Jul & Skum, skriver TT.