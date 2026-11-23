Konsumentverket har öppnat tillsynsärenden mot sex företag som säljer snus, vitt snus och alkohol i julkalendrar, enligt ett pressmeddelande.

Lagen kräver måttfullhet när företag gör reklam för varor som skadar hälsan och marknadsföringen får inte uppmana till ökat bruk, konstaterar myndighetens jurist Linda Halvarsson.

– En julkalender är i sig en säljfrämjande produkt som bygger på överraskning, nedräkning, dagligt engagemang och daglig konsumtion under en längre tid, säger hon i en kommentar.