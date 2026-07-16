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Ekonomi

Kokainbeslaget leder från Spanien till Wall Street

The Charging Bull statue in New York’s Financial District. (Peter Morgan / AP)

Ett beslag på 13 ton kokain i Spanien har lett utredarna till ett misstänkt nätverk av finansmän, kryptobolag, offshorebanker och lyxfastigheter i Dubai. Två utpekade personer grun…

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Bloomberg

A Cocaine Bust in Spain Leads All the Way to Wall Street

The case, whose details are now unfolding from cou…

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