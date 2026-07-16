Kokainbeslaget leder från Spanien till Wall Street
Ett beslag på 13 ton kokain i Spanien har lett utredarna till ett misstänkt nätverk av finansmän, kryptobolag, offshorebanker och lyxfastigheter i Dubai. Två utpekade personer grun…
Bloomberg
A Cocaine Bust in Spain Leads All the Way to Wall Street
The case, whose details are now unfolding from cou…
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