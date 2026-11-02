Margret Atladottir och Branne Pavlovic ersätter David Druid i ”Morgonpasset” i P3 den här veckan. Druid själv har tagit en paus den här veckan efter att flera videoklipp tagit fart på nätet i helgen.

– Vi ska inte gå in på detaljer om vad som sägs i klippet, det är av privat karaktär. Men man förstår att många har känslor kring det, säger Atladottir i sändningen.

Hon beskriver det som en svår situation för Druid och alla inblandade.

Även Druids ordinarie programledarkollega Linnéa Wikblad saknades i studion på måndagsmorgonen. I ett uttalande säger Druid att han inte är stolt över vad han säger i klippen.