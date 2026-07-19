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Livano Comenencia efter målet mot Tyskland. (Eric Gay /AP/TT)
Fotbolls-VMMästerskapet

Kommentator vrålade i 52 sekunder: ”Rycktes med”

Av Patrik Dahlin
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”Gooooooooool!”. Den spanskspråkiga tv-kanalen Telemundos kommentatorer har måljublat rejält under årets fotbolls-VM, vid två tillfällen i nästan en minut, skriver The Athletic.

Den som såg den lilla önationen Curaçao näta mot Tyskland fick lyssna på det både hyllade och hatade lätet i hela 52 sekunder – mästerskapets längsta måljubel.

Målet var landets första i VM-sammanhang någonsin, och gjordes mot en av världens fotbollsjättar.

– Därför lät jag mig ryckas med i känslorna, säger kommentatorn Andres Cantor.

Över alla VM-sändningar har tv-bolagets kommentatorer målvrålat i över 90 minuter.

Vid ett annat tillfälle skrek kommentatorn i 51 sekunder
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