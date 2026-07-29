Efter VM: Ingen mer öl nattetid i Stockholm
Stockholms stad har röstat nej till att permanenta möjligheten för krogar att servera alkohol fram till klockan 08 på morgonen, vilket funnits under fotbolls-VM, skriver DN.
Förslaget röstades ner av MP, S, V och SD. Socialnämndens ordförande Alexander Ojanne (S) säger dock att en utredning har inletts om hur de lättade reglerna fungerade under VM.
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