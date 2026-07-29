Efter VM: Ingen mer öl nattetid i Stockholm

Supportrar på den då nattöppna klubben Trädgården inför premiärmatchen mot Tunisien.

Stockholms stad har röstat nej till att permanenta möjligheten för krogar att servera alkohol fram till klockan 08 på morgonen, vilket funnits under fotbolls-VM, skriver DN.

Förslaget röstades ner av MP, S, V och SD. Socialnämndens ordförande Alexander Ojanne (S) säger dock att en utredning har inletts om hur de lättade reglerna fungerade under VM.