ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Supportrar på den då nattöppna klubben Trädgården inför premiärmatchen mot Tunisien. (Magnus Lejhall/TT / TT Nyhetsbyrån)
Fotbolls-VMMästerskapet

Efter VM: Ingen mer öl nattetid i Stockholm

Av Joel Malmén
Publicerad:

Stockholms stad har röstat nej till att permanenta möjligheten för krogar att servera alkohol fram till klockan 08 på morgonen, vilket funnits under fotbolls-VM, skriver DN.

Förslaget röstades ner av MP, S, V och SD. Socialnämndens ordförande Alexander Ojanne (S) säger dock att en utredning har inletts om hur de lättade reglerna fungerade under VM.

M kritiserar MP
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
S, V och MP styr med egen majoritet
TT
Annons
Betalar du rätt pris för el? Jämför elavtal kostnadsfritt hos Elskling
Elskling
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Fotbolls-VMMästerskapetStockholmStockholms länAlexander OjanneSocialdemokraterna