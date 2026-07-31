Fifa går snabbt framåt med planen på 64 lag i VM

Fifa har kraftigt accelererat processen för att öka antalet lag från 48 till 64 inför fotbolls-VM 2030, enligt planer som The Guardian tagit del av.

Förbundet har inlett en upphandling av konsulter för att göra en analys av vad utökningen skulle innebära. Den vinnande parten utses den 14 augusti, och Fifa vill ha analysen bara fyra veckor senare, vilket pekar på att ett beslut kan fattas i år.

Det lär väcka ytterligare kritik om snabba och ogenomskinliga beslutsprocesser efter Fifas försök att driva igenom en utförsäljning av delar av VM, enligt The Guardian.

De europeiska och nord-/centralamerikanska fotbollsförbunden Uefa och Concacaf har motsatt sig ett ökat antal lag i VM, precis som de motsatt sig utförsäljningen.