Klart: Schweiz borde inte ha fått rött kort mot Argentina

Schweiz forward Breel Embolo borde inte ha fått rött kort i VM-kvartsfinalen mot Argentina. Det framgår när den Fifa-stödda regelorganisationen IFAB nu förtydligar sina riktlinjer till världens domare.

Först fick argentinaren Leandro Paredes gult kort när han tacklade Embolo. Domaren kollade då situationen med hjälp av VAR och efter videobedömningen drog han inte bara tillbaka kortet – utan gav det i stället till schweizaren för filmning. Det var hans andra gula kort och han visades ut.

Men under VM var det inte tillåtet att använda VAR på det sättet, skriver IFAB. Domaren fick undersöka det första gula kortet, men inte samtidigt bedöma själva filmningssituationen, skriver Berner Zeitung.

Utvisningen kom i den 72:a minuten vid ställningen 1–1 och bidrog till att Argentina kunde vinna med 3–1.