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UK urges FIFA to investigate Argentina over Falklands banner at World Cup
Fotbolls-VMMästerskapet

Fifa utreder Argentina för banderoll och misshandel

Av Joel Malmén
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Fifa inleder ett disciplinärende mot Argentinas landslag på grund av en VM-banderoll om den brittiska ögruppen Falklandsöarna, skriver Reuters.

Efter semifinalsegern mot England höll några spelare upp en banderoll där det stod ”Falklandsöarna är argentinska”.

2014 bötfälldes Argentina av Fifa för en liknande banderoll under en vänskapsmatch mot Slovenien.

Fifa utreder också flera argentinska spelares beteende under VM-finalen mot Spanien. Bland annat misstänks Leandro Paredes, som attackerade den spanske spelaren Gavi, för misshandel.

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Reuters  · Ofta betalvägg
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