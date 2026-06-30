Kontorsdagar löser inte ensamheten på jobbet
Du har pendlat, fixat hundvakt och tagit på dig jobbkläderna – men när du kommer fram är halva teamet ändå med via Zoom och resten sitter med hörlurar på. Kontoret levererar inte a…
Fast Company
The office doesn’t fix loneliness at work
New research from SkyeTeam suggests that employees…
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