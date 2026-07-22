Koreansk Michelin-ägare åtalas för sorbet med myror
En icke namngiven ägare till en sydkoreansk Michelin-restaurang riskerar böter och ett ettårigt fängelsestraff, enligt BBC News. Detta sedan restaurangen använt myror som garnityr till en efterrätt med sorbet.
Sammantaget misstänks restaurangen ha importerat och serverat 49 000 myror från USA och Thailand över en fyraårsperiod.
Tio insektsarter får serveras till människor enligt sydkoreanska lagar. Bland dem finns gräshoppor och syrsor men inte myror.
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