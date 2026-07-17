Kraftig jordbävning utanför Mexiko och Guatemala

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En kraftig jordbävning på 7,4 i magnitud har uppmätts utanför Mexiko och Guatemala, enligt data från USGS.

Den amerikanska myndigheten NOAA har utfärdat en tsunamivarning som följd.

Varningen gäller för både Mexiko och Guatemala.

Enligt vittnen som Reuters har talat med skakade byggnader i Guatemalas huvudstad till följd av jordskalvet.