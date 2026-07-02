Kråka kastar sten på öldrickare på Kungsholmen

En kråka kastar småsten dagarna i ända mot gästerna på uteserveringen vid German Beer Hall i Stockholm. Det rapporterar Mitt i.

– Eller om det är två kråkor som jobbar i skift, säger barchefen Jashar Amini till Mitt i.

”Akta er! Angry bird” står det på en skylt utanför krogen, med pilar uppåt mot fågelns vanliga plats på taket.

Aggressiva kråkor har varit en följetong framför allt på Södermalm de senaste åren, och flera har avlivats av Stockholms stad. De har även attackerat i Göteborg, enligt GP.

Kråkexperten Mathias Osvath har tidigare sagt till Mitt i att kråkorna blir aggressiva i början av sommaren när de får sina ungar.

– Det bästa sättet att slippa dem är att bara titta på fågeln. Så fort de ser vår blick brukar de väja, säger han till tidningen.