ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Illustrationsbild: Kråka. (Janerik Henriksson/TT)
Inrikes

Kråka kastar sten på öldrickare på Kungsholmen

Av Kinga Sandén
Publicerad:

En kråka kastar småsten dagarna i ända mot gästerna på uteserveringen vid German Beer Hall i Stockholm. Det rapporterar Mitt i.

– Eller om det är två kråkor som jobbar i skift, säger barchefen Jashar Amini till Mitt i.

”Akta er! Angry bird” står det på en skylt utanför krogen, med pilar uppåt mot fågelns vanliga plats på taket.

Aggressiva kråkor har varit en följetong framför allt på Södermalm de senaste åren, och flera har avlivats av Stockholms stad. De har även attackerat i Göteborg, enligt GP.

Kråkexperten Mathias Osvath har tidigare sagt till Mitt i att kråkorna blir aggressiva i början av sommaren när de får sina ungar.

– Det bästa sättet att slippa dem är att bara titta på fågeln. Så fort de ser vår blick brukar de väja, säger han till tidningen.

Kaxig kråka kastar sten på kroggästerna
Lokaltidningen Mitt i
Katarina blev påflugen av kråka i Trädgårdsföreningen: ”Chockad” (12 juni 2024)
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Kråkexpert: Beteendet är normalt (3 juni 2022)
Lokaltidningen Mitt i
Kråkattackerna spred sig till Östermalm sommaren 2021 (18 juni 2021)
Lokaltidningen Mitt i
En till sjukhus – blev hackad i huvudet av kråka (28 maj 2020)
radio+text · Sveriges Radio
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen