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Bild från januari 2024, när Rysslands president Vladimir Putin träffade soldater från ett universitet i Sankt Petersburg. (Gavriil Grigorov/AP)
Ryska invasionenStriderna

Krigskampanj bland ryska studenter har misslyckats

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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En rysk kampanj för att locka landets studenter att strida i kriget mot Ukraina har inte nått några större framgångar. Det uppger Ivan Tjuviliaev på den ryska antikrigsorganisationen ”Idite lesom” i en intervju med Ekot.

– Det går att övertyga någon arbetslös eller någon som har skulder och behöver pengar, men till studenter har de ingenting att erbjuda, säger Tjuviliaev och menar att läckt statistik visar att få universitetsstudenter har skrivit på värvningskontrakt.

I april rapporterade CNN om hur ryska universitet har börjat pressa studenter att ansluta sig till armén, bland annat genom att locka med tidsbegränsade kontrakt och tjänstgöring långt från fronten. Experter har dock menat att det egentligen rör sig om permanenta kontrakt, som studenterna luras att skriva under.

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Kampanjen har pågått under de senaste månaderna
radio+text · Sveriges Radio
”Alla högt uppsatta på universitetet uppmanar studenter att gå ut i krig” (14 april)
CNN
Kampanjerna har tajmats med läsåret på universiteten (23 mars)
www.themoscowtimes.com
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