Norse ställer in alla flyg på torsdagen, står det i ett pressmeddelande. Bolaget flyger bland annat mellan Stockholm och Bangkok.

I går skrev bolaget att de har en kritisk finansieringssituation, och att de ännu inte hittat någon lösning på den.

”Om en kortsiktig finansiell lösning inte säkras omgående är styrelsens avsikt att ansöka om konkurs”, skriver flygbolaget på torsdagen.

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