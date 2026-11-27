Norse Atlantic grundades 2021 för att erbjuda billiga långdistansflyg efter att Norwegian lämnat marknaden. Flottan består av tolv Boeing 787 Dreamliner.

Krisande Norse Atlantic riskerar att bli av med alla sina tolv flygplan. Ägarna till planen har meddelat att de vill ha tillbaka dem, enligt Reuters. Norse anser att de inte har rätt att säga upp avtalen.

Det norska flygbolaget stoppade alla flyg på torsdagen och varnar för konkurs om det inte snabbt får in nya pengar, rapporterar AFP.

Bolaget har pressats av högre bränslepriser sedan det USA-israeliska kriget med Iran bröt ut och söker nu nya investerare eller en köpare. Aktien har rasat över 99 procent i år.