Det norska flygbolaget Norse, som är specialiserat på transatlantiska flygningar, kollapsar på Oslobörsen.

I en finansiell uppdatering på onsdagen skriver bolaget att den finansiella situationen är ”kritisk” och att de genomför en strategisk översyn.

Aktien rasar nära 80 procent på onsdagen, från redan låga nivåer. Som jämförelse kostade aktien omkring 40 norska kronor för fem år sedan – och 4,6 öre i dag.