Taiwanbörsen och Seoulbörsen rusar 9 respektive 7 procent på morgonen. Det är ett lättnadsrally som följer på gårdagens uppgångar i New York – som fick rejäl skjuts av att Nvidia tog tillbaka Jensen Huang som vd.

I Taiwan har ungefär en tredjedel av bolagen rusat över 9 procent. Åtminstone 40 aktier har slagit i taket på 10 procent, vilket är en daglig begränsning som satts på Taiwanbörsen, rapporterar Bloomberg.

– Asienmarknaderna fick sin beskärda del av uppgångarna i dag, efter förra veckans hårda bakslag när investeringarna i AI ifrågasattes, säger Josh Gilbert på Etoro.

På gårdagens Wall Street rusade chipbolaget Nvidia 31 procent.

Börserna i Fastlandskina stiger 0,5-1 procent och Tokyo 4 procent.

Oljepriset faller 3,5 procent till 86 dollar per fat.

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