Handlaren Ashley Lara på New York-börsen. Förra veckans AI-oro raderade hela årets uppgång för tekniktunga Nasdaq.

Wall Street går mot en tydligt positiv öppning efter förra veckans kraftiga börsfall. Framför allt återhämtar sig AI- och chipaktier, rapporterar CNBC.



· S&P 500: -3,7 %

· Dow: -1,9%

· Nasdaq: - 5,2%



Nvidia aktie rusar över 29 procent i förhandeln på beskedet om Jensen Huangs återkomst som vd. Även Micron stiger 4 procent, AMD 3 procent och CoreWeave 5 procent.

Nedgången förra veckan drevs av oro för de enorma AI-investeringarna och om de kommer att löna sig. Alla tre stora index föll mer än 10 procent från sina senaste toppar.



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