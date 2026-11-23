Wall Street studsa tillbaka – Nvidia rusar efter Huangs återkomst
Wall Street går mot en tydligt positiv öppning efter förra veckans kraftiga börsfall. Framför allt återhämtar sig AI- och chipaktier, rapporterar CNBC.
· S&P 500: -3,7 %
· Dow: -1,9%
· Nasdaq: - 5,2%
Nvidia aktie rusar över 29 procent i förhandeln på beskedet om Jensen Huangs återkomst som vd. Även Micron stiger 4 procent, AMD 3 procent och CoreWeave 5 procent.
Nedgången förra veckan drevs av oro för de enorma AI-investeringarna och om de kommer att löna sig. Alla tre stora index föll mer än 10 procent från sina senaste toppar.
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