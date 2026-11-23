På Seoulbörsen indikerar blått en nedgång och rött en uppgång.

Kina, Taiwan och Sydkorea har vidtagit åtgärder för att bromsa börsfallen under den senaste veckan, rapporterar Financial Times.

Det handlar bland annat om statligt stödda aktieköp, begränsningar av blankning och uppmaningar till företag att köpa tillbaka egna aktier.

Alla tre börserna har gått in i så kallade björnmarknader. Det innebär att deras ledande index har fallit med mer än 20 procent från de senaste toppnivåerna, när investerare säljer aktier med koppling till AI.

– Åtgärderna bryter fallen men det är inte en vändpunkt, kommenterar Dilin Wu, strateg på Pepperstone Group, för Bloomberg.

På morgonen föll Sydkoreas börs ytterligare 3 procent, medan Taiwanbörsen och börserna i Fastlandskina steg.