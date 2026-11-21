Bakom de blodröda siffrorna på Wall Street finns en ”perfekt cocktail av saker marknaden inte gillar”, skriver Avanzas börsstrateg Elin Benjaminsson i en kommentar till TT.

Wall Street är techtung och det har länge funnits en farhåga att AI-bolagen är för högt värderade. Att vd:n för Nvidia, ett av världens största AI-bolag, dessutom hamnat i centrum för en otrohets- och misstänkt spionskandal har knappast dämpat oron.

För svenska småsparare som är exponerade mot sektorn innebär detta en tillbakagång på kort sikt. Om vi befinner oss i en AI-bubbla går det dock inte att svara på, säger Elin Benjaminsson i SVT:s sändning.

– Bubblor kan vi tyvärr bara observera när de väl har spruckit. Det vi kan säga är att det går att observera bubbeltendenser på olika håll.