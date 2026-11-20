Fredagens branta fall på Wall Street skickar upp börsens så kallade ”skräckindex” till den högsta nivån sedan i mars, skriver Reuters.

Volatilitetsindexet VIX rusade över 30 procent efter AI-frossan som fick bland andra Nvidia och Anthropic på fall. Enligt CNN:s ”Fear & greed”-index, som baseras på en rad faktorer och mäter vilken känsla som präglar marknaden, råder just nu ”extrem rädsla” bland investerare.

Ekonomiprofessorn Jeremy Siegel säger till CNBC att det finns en rad faktorer som ligger bakom oron. Han nämner Demokraternas förkrossande seger i mellanårsvalet, frågetecken som finns kring utbyggnaden av datacenter och härvan kring Nvidia och dess avgående vd Jensen Huang.

– När trenderna svänger så svänger det snabbt.

Tekniktunga Nasdaq föll över 5 procent på fredagen, vilket gör att indexet nu ligger på minus för året.