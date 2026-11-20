Dario Amodei, medgrundare och vd på Anthropic, med Daniela Amodei, medgrundare och ordförande.

Anthropic klarade det första hindret – en aktieuppgång på första dagen, skriver Craig Coben i Financial Times.

”Trots det finns en känsla av oro och till och med besvikelse”.

Vad bolaget inte lyckades med var att ingjuta förtroende för AI-satsningarna på den bredare marknaden, kommenterar han.

En rad AI-bolag backade på börsen på torsdagen, och det tekniktunga Nasdaq-indexet föll 2,2 procent.

”Anthropics debut är en påminnelse om att en framgångsrik börsnotering inte nödvändigtvis betyder en positiv marknad”.

Karen Kwok på Reuters kommenterar att bolagets tillväxt har saktat in och att lönsamheten fortfarande är osäker.

Hon lyfter att kunderna betalar allt mindre per ”token”, det vill säga per enhet text som AI-modellen behandlar.

”Anthropics förmåga att omvandla noteringen till lönsamma intäkter beror delvis på en mindre glamorös fråga: huruvida datacenter och chip kan levereras i tid”.