Vinter med blötsnö på Södermalm i Stockholm.

Stockholmsbörsen ser ut att öppna tydligt nedåt, enligt terminshandeln på IG Markets.

I Asien syns tunga börsfall. Tokyobörsen tappar nära 5 procent, likaså Seoulbörsen. Kinas börser backar omkring 2 procent.

AI-bolaget Anthropics första handelsdag på Wall Street i går slutade med en uppgång på 17 procent. Men börshumöret sjönk ändå. Reuters skriver att uppgången ”inte räckte” för att lugna investerare om AI-investeringarna.

Oljepriset handlas oförändrat.

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