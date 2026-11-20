Börsen mot minusöppning – tunga fall i Asien
Stockholmsbörsen ser ut att öppna tydligt nedåt, enligt terminshandeln på IG Markets.
I Asien syns tunga börsfall. Tokyobörsen tappar nära 5 procent, likaså Seoulbörsen. Kinas börser backar omkring 2 procent.
AI-bolaget Anthropics första handelsdag på Wall Street i går slutade med en uppgång på 17 procent. Men börshumöret sjönk ändå. Reuters skriver att uppgången ”inte räckte” för att lugna investerare om AI-investeringarna.
Oljepriset handlas oförändrat.
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