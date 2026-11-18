Erica Fredricks och Robert Charmak på New York-börsen 2019. S&P 500 föll på tisdagen till sin lägsta stängningsnivå sedan slutet av juli.

Wall Street öppnar blandat på onsdagen efter Nvidias starka kvartalsrapport. Techaktier stiger när rapporten dämpar en del av den senaste tidens AI-oro. Vid 16.30-tiden står indexen så här:



· S&P 500: -0,1%

· Dow: -0,9%

· Nasdaq: +0,5 %



Nvidia sjunker kring 1 procent efter en inledande uppgång. Bolaget slog förväntningarna och räknar med intäkter på omkring 130 miljarder dollar nästa kvartal, högre än analytikernas prognos på omkring 125 miljarder. Nvidia höjde också sin tillväxtprognos för nästa år.

Flera AI-aktier steg inledningsvis efter Nvidias rapport men har tappat fart. Micron faller nästan 3 procent och AMD stiger över 1 procent, medan Broadcom är upp över 3 procent.

Target stiger omkring 6 procent efter ännu en stark rapport. Aktien har nu stigit omkring 60 procent i år efter fyra år av nedgångar. Bolaget höjer samtidigt sin försäljningsprognos för helåret.

Ränteoron ökade också efter att Fed-ledamoten Christopher Waller öppnat för en ovanligt stor räntehöjning på 0,5 procentenheter i december för att få ner inflationen.

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